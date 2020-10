Schokkende beelden van mishandeling van arrestanten door politie in Wit-Rusland

De beelden dateren van de week na de verkiezingen in Wit-Rusland die officieel met een monsterscore gewonnen zouden zijn door Loekasjenko, die de steun geniet van de Russische president Vladimir Poetin. In die eerste week ging het er erg hard aan toe en veel opgepakte manifestanten spraken toen over seksueel misbruik, intimidatie en foltering tijdens hun gevangenschap. (Lees verder onder de foto).