Schotense Scheldeprijs gaat ondanks stijgende coronacijfers door

Is het sop de kolen nog wel waard? "Daar kan je over discussiëren. Er zullen mensen zijn die ervoor pleiten om de Scheldeprijs af te schaffen, maar wij als gemeente vinden die prijs superbelangrijk. We hebben ook contractuele verplichtingen. Je kan de koers ook volgen op televisie, en dat zorgt toch voor een zekere ambiance en beleving voor de fans."

"Los daarvan denken we wel dat we, dankzij de vele maatregelen, een redelijk veilige koers kunnen organiseren", aldus De Swaef. "We roepen dan ook iedereen op om alle maatregelen en aanbevelingen op te volgen. Blijf thuis en volg het op televisie. Als je op café gaat of voor je deur gaat kijken, draag dan een mondmasker, in je bubbel van 4."