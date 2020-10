Scouts en gidsen Rumst schorten bijeenkomsten op na coronabesmettingen

Bijeenkomsten van jeugdbewegingen opschorten na coronabesmettingen is een aanbeveling van het CLB, het Centrum voor leerlingenbegeleiding. Het is dus geen verplichting. Toch heeft de leiding van de scouts en de gidsen in Rumst die beslissing genomen. De gemeente is er blij om. "We waarderen het dat de scouts en gidsen hun verantwoordelijkheid nemen, want veel van de scoutsleden gaan naar de scholen in de regio", zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). "Het is een pittige maatregel, die blijkbaar is genomen na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De maatregel geldt tot en met volgend weekend. Als die ervoor kan zorgen dat ons onderwijs maximaal kan blijven draaien, kan ik die beslissing alleen maar onderschrijven."