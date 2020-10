Slager Dierendonck zoekt 15 nieuwe werknemers: “We leiden ze zelf op, ze moeten vooral een passie voor vlees hebben” 

Dierendonck zoekt verschillende profielen: “We zoeken slagers, maar ook verkopers en mensen voor onze administratie en het onderhoud van onze gebouwen.” Mensen die met het vlees willen werken hoeven geen opleiding gedaan te hebben. “Ik wil het vlees van het West-Vlaams roodrund verder brengen dan enkel in West-Vlaanderen. Al enkele jaren is slager een knelpuntberoep. We willen investeren in onze ambacht. Ze moeten daarvoor geen slager zijn, maar wel een passie hebben voor vlees. We geven ze dan intern een opleiding”, zegt Dierendonck.