Steeds meer kankerpatiënten willen behandeling stoppen: "Zien zware behandeling of lange therapie nu niet zitten"

Vooral de beperkte bezoekregeling bij kankerpatiënten die in het ziekenhuis verblijven, hakt er zwaar in. "Mensen piekeren meer als ze alleen zijn", legt Walkens uit. "En dat werkt angst en depressie in de hand. In de 12 jaar waarin ik met patiënten werk, heb ik misschien maar één patiënt met claustrofobie gezien. Nu zie ik vijf mensen met claustrofobie in een maand tijd. De muren komen op hen af. Maar ook de mensen thuis kampen met hetzelfde probleem. Zij gaan zich isoleren uit angst om buitenshuis besmet te geraken."