Toerist stuurt gestolen voorwerpen Pompeï terug: "Ze zijn vervloekt, ze hebben mij alleen maar ongeluk gebracht"

Een toerismebureau in Pompeï kreeg onlangs een pakketje toegestuurd met daarin twee mozaïektegels, stukken van een amfora (een kruik, red), en stukken keramiek. En een begeleidende brief van een vrouw uit Canada die zich alleen "Nicole" noemde. Ze schrijft dat ze die voorwerpen gestolen had uit Pompeï en dat ze die nu terugstuurde omdat ze "vervloekt" waren.

Nicole bezocht Pompeï in 1996, toen ze begin de 20 was. Ze stal de voorwerpen "omdat ze een stukje geschiedenis wilde hebben dat niemand anders had," schrijft ze. "Maar ze dragen zoveel negatieve energie in zich, die komt uit die plaats van vernieling."

De vrouw heeft sinds de diefstal twee keer borstkanker gekregen en raakte in financiële moeilijkheden. "Ik ben nu 36 en ik heb twee keer borstkanker gehad. De laatste keer eindigde in een dubbele borstamputatie. Mijn gezin en ik hebben geldproblemen. Wij zijn goede mensen en ik wil deze vloek niet overdragen aan mijn familie of mijn kinderen. Dus alsjeblieft, neem ze terug, ze brengen ongeluk."