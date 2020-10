Alle leerkrachten moeten mondmasker op in Sint-Pieters-Leeuw, twee scholen dicht door corona

Naast de twee scholen in Sint-Pieters-Leeuw zijn er nog twee andere scholen in Vlaams-Brabant dicht. Het gaat om de Gemeentelijke Basisschool Herhout in Tollembeek bij Galmaarden en de franstalige gemeentelijke kleuterschool in Wemmel. Ook hier zijn één of meerdere leerkrachten besmet geraakt met het coronavirus. In de kleuterschool Klein Klein Kleuterke in Sint-Ulriks-Kapelle bij Dilbeek zitten de kleuters in quarantaine na een hoog-risico-contact met een toezichter.