Staking gevangenissen: vakbonden gaan voorstellen gevangeniswezen verdedigen tegenover achterban

De vakbonden bij de gevangenissen gaan de voorstellen die het gevangeniswezen hen maandagnamiddag deed, verdedigen tegenover de achterban. In de gevangenissen was 's ochtends een nieuwe 48 urenstaking van start gegaan. De christelijke vakbond protesteerde zo tegen de regels over uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, in de huidige situatie van de coronapandemie. Een week eerder had de socialistische bond al actie gevoerd.