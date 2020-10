"Sta winterterrassen in godsnaam toe!" (en andere voorstellen om de wereld onder strenge coronaregels te laten draaien)

"We kunnen echt microchirurgisch ingrijpen als het nodig is. We zijn nog niet aan een lockdown toe, we kunnen die nog vermijden. Met de maatregelen die de regering heeft genomen en aangevuld met lokale maatregelen in onder meer Brussel of enkele provincies in Wallonië, kan het lukken. Maar het moet snel gaan en we moeten allemaal ons best doen."