VDAB Oost-Vlaanderen over coronacrisis: "Aantal werklozen minder sterk gestegen dan verwacht"

"Wat het aantal vacatures betreft, is het evident dat in een tijd van coronacrisis en lockdown er een spectaculaire daling van het aantal vacatures is," gaat Freddy Van Malderen verder, "bedrijven gaan dan echt in overlevingsmodus, werven niet meer massaal aan. Integendeel, ze gaan hun mensen op tijdelijke werkloosheid plaatsen en hun uitzendkrachten worden op non-actief gezet." Dat zijn volgens de VDAB zeer normale verschijnselen. Meer nog, het herstel in het aantal vacatures is zelfs al begonnen. "De dip die we gehad hebben in april, mei en juni, is zich aan het herstellen. Ik zie een permanente, gestage stijging van het aantal vacatures. En ik verwacht eerljik gezegd dat het aantal vacatures tegen eind dit jaar of begin volgend jaar weer op peil zal zijn zoals voorgaande jaren. Tenzij er een tweede lockdown zou komen, zie ik het zeker niet dramatisch in."