Verplegers van Wit-Gele Kruis helpen mee in wzc in Ieper met veel besmettingen: “Op mijn badge staat reddende engel”

Dit weekend al zijn er verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis gaan helpen in Ieper. Elke Boussemaere was onmiddellijk bereid om mee te helpen gisteren: “Ik werk al 5 jaar bij het Wit-Gele Kruis. Er zijn samenwerkingen met verschillende hulporganisaties. We helpen elkaar dus als het nodig is. De vraag kwam van mijn verantwoordelijke. Voor mij is zoiets evident. Ik wil niet in hun schoenen staan.”

Boussemaere was heel tevreden hoe ze werd opgevangen: “Mijn tijdelijke collega’s hebben me heel goed geholpen. Toen ik zaterdagmiddag hier kwam helpen kreeg ik een badge. Daarop stond: “Reddende engel”, dat deed me echt deugd.”