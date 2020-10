Nieuwe verstrengde coronamaatregelen tijdens eerste weekend meestal goed opgevolgd in Oost-Vlaanderen

In Maldegem moest de politie zaterdag een verjaardagsfeestje met twaalf aanwezigen stilleggen. De cafés gingen daar wel op tijd dicht en ook een fuif van de Chiro stopte op tijd. In Eeklo kregen enkele mensen en een uitbater van een pittazaak een boete omdat ze geen mondmasker droegen. En ook in Gent waren er enkele overtredingen. "Vrijdagnacht waren er nog drie cafés open na de opgelegde sluitingstijd," zegt Matto Langeraert van de Gentse politie, "de uitbater heeft een boete van 750 euro gekregen, de aanwezige klanten krijgen een boete van 250 euro." Verder bleef het in Gent rustig. Volgens de politiewoordvoerder zaten de harde wind en regen daar zeker voor iets tussen. Geregeld zitten de politie, de stad en de horeca, die zelf vragende partij is voor duidelijke maatregelen, samen in Gent. Alles wordt er besproken en dus ook goed opgevolgd.