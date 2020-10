Wereldkampioen Herenkapper wordt na 50 jaar gehuldigd in Deurne: "Voor kapsels van vandaag moet ik soms mijn ogen sluiten"

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de 84-jarige Jos Verdonck uit Deurne het Wereldkampioenschap Herenkappen in Stuttgart won. Maandag werd de voormalige kapper daarvoor gehuldigd in het districtshuis. In Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen blikt Jos alvast trots terug op zijn wereldtitel. "Dat blijft je heel het leven bij", vertelt de Deurnenaar. "De kans om te winnen was er, maar van zoiets ben je nooit zeker. Er waren 170 deelnemers van 35 verschillende landen en de uitslag werd bepaald door juryleden uit elk land."