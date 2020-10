Weinig herfstkleuren in het bos? Dit is de reden waarom bomen dit jaar langer groen blijven

Wat is er mooier dan een wandeling door een gekleurd herfstbos? Al blijft de herfstverkleuring van vele bomen uit. "Ook ik zie veel nog veel groene bladeren rondom mij", zegt bomenkenner Hans Verboven van Natuurpunt in Start Je Dag. "Dat is iets van de laatste jaren. We hebben gemerkt dat de afgelopen najaren heel zacht zijn. Dat was de afgelopen weken niet anders. Bladgroen breekt af naarmate de temperaturen dalen. Die reactie blijft nu uit ook al zijn we half oktober. Maar de eerste nachtelijke vrieskou kan veel veranderen en zal de herfstverkleuring snel opwekken."