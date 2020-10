Weinig paddenstoelen door droog voorjaar en hete zomer: "Je moet goed zoeken om er te vinden"

“Zonhoven is de beste plaats van heel Limburg”, omdat er iets meer regen gevallen is en de grond zich goed leent”, gaat Boeykens verder. “De vliegenzwam is de meest gekend en groeit altijd in de buurt van een spar of een berk. Ze sluiten als het ware een contract met mekaar want de één kan niet zonder de ander leven, ze hebben mekaar nodig. Als je nu een doorsnede zou maken in de grond, ga je zien dat er allemaal worteltjes zijn die verbonden zijn met de wortels van de bomen. De wortels leven samen, maar ze beschermen mekaar ook. Ze halen zowel water als mineralen uit de grond, en de vliegenzwam krijgt suiker van de boom. Maar dit najaar was het een slecht jaar, waardoor de boom niets aan de paddenstoelen heeft kunnen geven. En als de vliegenzwam sterft, sterft de boom ook.”