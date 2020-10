Raamtekening van zuster Jeanne Devos op Leuvens stadskantoor 

Op de raamtekening wordt Jeanne samen met haar nichtje Julie Hendrickx afgebeeld. Julie zet intussen het werk van haar tante voort. Beide houden ze een spandoek vast met daarop Jeannes bekende slogan "Niets is onmogelijk als we het samen doen. "Dit heb ik geleerd van het huishoudpersoneel", verduidelijkt Jeanne. "Soms zijn er situaties waarin je denkt dat iets onmogelijk is, maar door samen te werken zie je dat het toch lukt. En zeker wanneer je opkomt tegen onrecht is dat heel belangrijk."