16 medewerkers positief bij Case New Holland in Zedelgem

CNH in Zedelgem is een van de grootste bedrijven in West-Vlaanderen. Er werken 2.400 mensen. De 16 positieve personeelsleden werken op verschillende afdelingen. Zij zitten momenteel in quarantaine.

CNH gebruikt een draaiboek. "Wie symptomen heeft, wordt naar onze medische dienst gebracht. De werkplek wordt meteen ontsmet en het systeem van contactopsporing wordt in gang gezet. Zijn er meerdere mensen met symptomen op één afdeling, dan wordt de volledig afdeling getest. Op dit moment is één volledige afdeling gecontroleerd geweest.

Sinds kort moeten werknemers verplicht een mondmasker dragen en werken de bedienden zoveel mogelijk thuis.