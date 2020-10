Amy Barrett, kandidate van president Trump voor Hooggerechtshof, omzeilt cruciale vragen tijdens hoorzitting

Rechter Barrett ging meteen op de ingeslagen weg verder. Zo liet ze ook in het midden of ze als opperrechter de Affordable Care Act, beter bekend als de algemene ziekteverzekering of "Obamacare", zou terugfluiten zoals president Trump en veel conservatieve Republikeinen willen.

In het verleden is Barrett al kritisch geweest tegenover die ACA, maar dat wil volgens haar niet zeggen "dat ze daarom noodzakelijk vijandig staat tegenover die ACA". Eerder pogingen om die Obamacare of delen ervan af te schaffen, werden door het Hooggerechtshof verworpen, maar dat moet op 10 november opnieuw daarover oordelen. Het is niet zeker of Barrett tegen dan al benoemd zal zijn, maar zeker is dat het hof na het overlijden van opperrechter Ginsburg veel minder liberaal zal zijn.