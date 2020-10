Armenië en Azerbeidzjan blijven doorvechten om Nagorno-Karabach, ondanks bestand, drone stort neer in Iran

Het conflict draait rond Nagorno-Karabach of Karabach ("zwarte tuin" in het Azeri-Turks) of Artsakh (in het Armeens), is een gebied dat vooral door etnische Armeniërs wordt bewoond. In de jaren 20 droeg sovjetleider Stalin dat gebied over van Armenië naar die andere deelrepubliek Azerbeidzjan in een vergeefse poging om het Turkije van Atatürk uit het westerse kamp te houden. Nog voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie brak in 1988 een oorlog uit tussen beide kampen. Zes jaar en 30.000 doden later werd een bestand gesloten en sindsdien regeren de Armeniërs in Nagorno-Karabach zich als "autonoom", de facto onafhankelijk. Toen zijn ook een half miljoen Azeri's verdreven uit het gebied tussen Nagorno-Karabach en de republiek Armenië.