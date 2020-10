Arts en voorzitter Initia Hasselt Bruno Willems: “Zaalsport stopzetten enige juiste beslissing”

De huidige maatregelen zijn bedoeld om het aantal coronabesmettingen niet verder te laten escaleren. Tijdens de eerste golf was het alle hens aan dek in de ziekenhuizen en de gewone operaties werden uitgesteld. Dat wil iedereen nu voorkomen en voorlopig lukt dat ook zegt Bruno Willems. “Ik doe vooral geplande operaties aan de knie, maar de vraag is hoe lang dat nog gaat lukken als de cijfers blijven stijgen.”

En voor wie denkt dat sportmensen immuun zijn voor corona heeft Willems nog een boodschap. “Mijn dochter is revalidatiearts en ziet van heel erg dichtbij hoe ook jonge fitte mensen stevig kunnen afzien door corona. Het is geen lachertje, en niet iedereen die het heeft gehad krijgt al zijn fysieke capaciteiten terug. Het is goed dat we dat ook in de handbalwereld in het achterhoofd houden en de risico’s beperken.”