Ook AZ Klina bereidt zich voor op meer coronapatiënten: "Fysiek zijn we er klaar voor, mentaal is een ander verhaal"

In AZ Klina in Brasschaat is het aantal coronapatiënten nog beperkt. “Toch schakelen we mee over op fase 1A” zegt Christine Cuyt, hoofdarts van AZ Klina. Het ziekenhuis zal nu 5 bedden voor coronapatiënten voorzien op intensieve zorg en houdt daarnaast nog 20 ziekenhuisbedden vrij voor COVID-patiënten. “Fysiek zijn we er klaar voor” zegt Cuyt. “Mentaal is een ander verhaal, maar daar houdt COVID helaas geen rekening mee. Het gebrek aan vooruitzicht is zwaar. Wanneer gaat het beteren, wanneer gaat het stoppen, en wanneer kunnen we terug naar een normale situatie? Dat weegt op de moraal van ons personeel.”