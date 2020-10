Baasje houdt hangbuikzwijn boven water tot brandweer komt

"Toen de brandweer aankwam, is één van hen meteen in het water gedoken om me af te lossen. Op dat moment was ik onderkoeld en uitgeput", vertelt Ilya. De ambulanciers lieten hem een paar keer rond de vijver wandelen om de bloeddoorstroming te stimuleren. Dan is hij naar het ziekenhuis gebracht. "Gelukkig houd ik er niets aan over", verzekert Ilya. Intussen haalden de brandweermannen het hangbuikzwijn uit de vijver. "Ook Maybellie is aan de beterhand. Ze bekwam in de warme keuken van haar avontuur, met wat hulp van handdoeken en kersenpitkussentjes."