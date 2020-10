Sportcoördinator Bree Basket: "Oneerlijk dat voetbal wél kan doorgaan" 

Vanaf woensdag is het “code oranje” voor de sportwereld in Vlaanderen. Voor iedereen boven de 12 jaar worden indoorsporten waar er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden verboden. Sportief coördinator bij Bree Basket, Tamara Dreesen, is erg teleurgesteld: “We volgen al maanden strikte preventiemaatregelen.”