Computerprogramma berekent risico op borstkanker in AZ Klina Brasschaat

Een mammografie is een röntgenfoto van een borst. Die wordt heel vaak preventief genomen om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. In het AZ Klina krijgen de artsen vanaf vandaag hulp van een computerprogramma om de beelden mee te analyseren.

"De computer gaat zoeken naar eigenschappen in het beeld die geassocieerd worden met borstkanker", legt radiologe Isabelle Biltjes uit. "Die zal ons dan wijzen op bepaalde zones waar we nog eens beter naar moeten kijken. Het is dus een samenwerking en ik ben benieuwd of we hetzelfde gaan zien, of meer of minder."