Eetbare paddenstoelen gestolen op Kesselse Heide: "Het wordt steeds erger"

"Heel jammer", vertelt De Clippel bij Radio 2 Antwerpen. "We plukken toch ook geen orchideeën om ze daarna in een vaas te zetten. We moeten de natuur in ere laten, zodat iedereen ervan kan genieten." De domeinwachter benadrukt dat het verboden is om paddenstoelen te plukken en dat je er een boete voor kan krijgen.