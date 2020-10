Jongen van 15 aangevallen in Puurs, filmpje gedeeld op social media

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageerde meteen op Twitter. "Het is voor zo'n gasten dat deze regering snelrecht maximaal wenst uit te rollen. Laat ze maar wat dansen voor de rechter."

"We moeten duidelijk maken dat er voor dergelijke incidenten geen plaats is in onze samenleving", zei hij op Radio 1. "Dat heeft niets te maken met links of rechts. Het gaat hier over het pestgedrag, het maakt niet uit of die verdachten een migratie-achtergrond hebben of niet."