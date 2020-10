Gezocht: Kempense vrijwilligers om kinderen van het eerste leerjaar te helpen met hun huiswerk

In de gemeente Mol is het "Huis van het kind" op zoek naar vrijwilligers die kinderen van het eerste leerjaar willen helpen met hun huiswerk. “We krijgen van de school veel signalen dat de kinderen slecht in hun vel zitten” zegt Kim Custers van het "Huis van het kind" in Mol. “Naast een leerachterstand is het welzijn van de kinderen er dus ook slecht aan toe. De scholen geven een signaal dat het nu echt niet het moment is om minder vrijwilligers te hebben, daarom trekken wij aan de alarmbel.”