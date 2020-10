Gemeente Mol verwijdert alle textielcontainers: "Een hotspot voor sluikstort en zwerfvuil"

Dat maakt wel dat de inwoners van Mol hun gebruikt textiel voortaan niet meer kwijt kunnen in zo'n container. "Maar er zijn nog voldoende alternatieven", zegt Loy. "Oud textiel wordt in de gemeente vier keer per jaar aan huis opgehaald en je kan het ook gratis naar het containerpark brengen." Als het textiel nog bruikbaar is, dan is de Kringloopwinkel het meest waardevolle alternatief, volgens de schepen. "Dan kunnen andere mensen het nog een tweede leven geven."