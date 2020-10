Godelieve (106) uit Ieper overleeft corona: "Ik ben een straffe madam"

Godelieve Voet raakte enkele weken geleden besmet met het coronavirus in het Ieperse woonzorgcentrum Huize Zonnelied.“Ik dacht dat het voorbij was”, vertelt ze. "Mijn kleinzoon is afscheid van me komen nemen in het woonzorgcentrum, daarna werd ik overgebracht naar het ziekenhuis. Ik dacht dat ik hem nooit meer ging zien."

"Ze lag daar als een klein, ziek vogeltje", zegt haar kleinzoon. "Maar haar doorzettingsvermogen en de goede zorgen van het ziekenhuis hebben haar erdoor gesleurd. Als ze wat beter was, belde ik haar 2 keer per dag op om haar moed in te spreken. Nu wandelt en praat ze, alsof er niets gebeurd is. Het is niet te geloven."