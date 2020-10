Grote beleggers eisen meer klimaatactie van multinationals

Onder meer het Franse Amundi, het Britse HSBC AM, het Duitse Allianz en het Amerikaanse Boston Trust Walden steunen de vraag aan "bedrijven om zich te engageren in de strijd tegen klimaatverandering door wetenschappelijke doelstellingen vast te leggen", stelt Carbon Disclosure Projet (CDP) in een mededeling. De ngo coördineerde het initiatief.

De oproep van de topbeleggers richt zich tot 1.800 bedrijven die samen een kwart van de mondiale uitstoot vertegenwoordigen. "Men wil dat de bedrijven ambitieuzer worden" en hun klimaatdoelstellingen voor 2050 laten onderzoeken en valideren door het Science Based Targets-initiatief (SBTi), legt directeur kapitaalmarkten Laurent Babikian van CDP Europe uit.

Het SBTi onderzoekt of de klimaatdoelstellingen van bedrijven stroken met de akkoorden van Parijs. Dit initiatief van UN Global Compact, het WWF, het World Resources Institute en het CDP, is bijzonder streng. Meer dan duizend bedrijven hebben een wegenkaart ingediend, maar minder dan de helft is reeds goedgekeurd.

De geviseerde bedrijven hebben tot mei volgend jaar om kleur te bekennen. De topbeleggers dreigen niet met sancties tegen bedrijven die de oproep negeren, maar "sommigen zijn aandeelhouders van deze bedrijven" en dat zou het initiatief gewicht moeten geven, hoopt Babikian. Ook al omdat het STBi begin deze maand nieuwe standaarden voor de klimaatengagementen van de investeerders zelf heeft gepubliceerd. Het moet hen aanzetten hun beleggingen te oriënteren naar bedrijven met grote klimaatambities, legt Babikian uit.