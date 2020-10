Helft van de Belgen heeft geen reisplannen meer voor dit jaar (of boekt héél laat)

Intussen blijven de buitenlandse overnachtingen stevig in het rood duiken met 72 procent minder overnachtingen in september. “Internationale toeristen blijven door de reisbeperkingen nog altijd grotendeels weg”, stelt minister Demir vast. “En gezien de huidige evolutie van de coronacijfers, ziet het er niet meteen naar uit dat daar snel verbetering in zal komen.

“Toerisme Vlaanderen houdt daarom de vinger internationaal aan de pols en bereidt zich voor om, eens het coronavirus voldoende onder controle is, Vlaanderen als veilige toeristische bestemming in de verf te zetten in het buitenland”, besluit minister Demir.