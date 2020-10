Hoe raak je snel wakker? Slaapcoach Annelies Smolders geeft enkele tips

's Ochtends goed wakker worden, begint bij een goede nachtrust. Je koffiegebruik hou je overdag dus best in de gaten. "Ik zeg meestal dat je per dag best maar drie tassen koffie drinkt, en er ook mee stopt vanaf 14 uur", vertelt slaapcoach Annelies Smolders. "Vooral wanneer je ouder wordt, gaat het metabolisme anders werken. Je verwerkt alles dan trager. Koffie blijft dan nog langer in je lichaam hangen, en dat heeft effect op je slaap. Ook goede slapers die nog te laat op de dag koffie drinken, kunnen minder diep beginnen slapen. Je merkt dat dan gewoon zelf niet."