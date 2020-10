Hogere Zeevaartschool breidt campus in Antwerpen uit: "Een nieuw gebouw met de laatste technieken en innovaties"

De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen breidt uit. De huidige locatie, aan het Noordkasteel, is namelijk te klein geworden. Het nieuwe gebouw, vlak ernaast, is uitgerust met de nieuwste apparatuur. De school wil zo mee zijn met de laatste technieken en innovaties. "Zo kunnen de studenten al meemaken wat er zich aan boord afspeelt", zegt directeur Rowan Van Schaeren.