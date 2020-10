In Beveren moeten ook de restaurants om 23 uur sluiten in plaats van om 1 uur

Beveren wil duidelijkheid scheppen. Het verschil tussen een café en een restaurant is niet altijd even helder en ook moeilijk te controleren door de politie. Daarom legt de gemeente nu eenzelfde sluitingsuur op voor cafés en restaurants. De coronacijfers in Beveren gaan ook niet de goede kant op. In de gemeente zijn de voorbije week al 111 positieve gevallen gemeld. Ook daarom speelt de gemeente liever op veilig en verstrengt het de nationale maatregelen.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) hebben de meeste restaurants ook geen bezwaar tegen een vroeger sluitingsuur. Dat wordt alvast bevestigd door Daniël Braeckman. Hij baat in Beveren het restaurant Grand Café Jules Vernes uit en had de verstrenging ergens wel verwacht. Hij denkt ook niet dat het veel verschil zal uitmaken. "Door corona komen de mensen vroeger en zijn ze ook sneller weg. We merken dat ook aan onze reservaties. Die beginnen nu al rond vijf uur, halfzes waar dat vroeger pas rond zes uur, halfzeven was. "