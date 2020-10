Apple lanceert nieuwe iPhone 12 met 5G (in navolging van de concurrentie)

Apple heeft met een maand vertraging 4 versies van de iPhone 12 gelanceerd. De iPhone 12 is de eerste iPhone die op het 4G en 5G gsm-netwerk kan. De Amerikaanse technologiereus is niet de eerste die met een 5G-smartphone komt. Samsung, Huawei, LG, Oppo en zelfs Nokia hebben al toestellen die op het 5G-netwerk kunnen. Het 5G-netwerk, zoals we dat in de toekomst zullen hebben, is evenwel nog niet beschikbaar in ons land.