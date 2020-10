Italië verstrengt coronabeleid: geen feestjes meer en maximaal samenzijn met zes mensen buiten het huishouden

Italië werd begin dit jaar bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus en was het eerste land dat in volledige lockdown ging. Officieel zijn daar meer dan 36.000 doden gevallen door het virus. In Europa doet enkel het Verenigd Koninkrijk het nog slechter.

Toch leek Italië in de zomer de crisis vrij goed onder controle te houden in vergelijking met andere Europese landen. Terwijl vooral Spanje opnieuw diep wegzakte in erg slechte cijfers, bleken de Italianen zich verrassend goed aan de maatregelen te houden. Onlangs heeft de regering ook de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd op publieke en drukke plaatsen, maar nu is er blijkbaar meer nodig.