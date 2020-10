Toerist die door corona al zeven maanden vastzit in Peru, mag als eerste en enige Machu Picchu bezoeken

Jesse Katayama was in maart naar Peru gereisd om Machu Picchu te bezoeken. Hij verbleef in Aguas Calientes, een bergdorpje in de buurt van de site toen Peru de landsgrenzen plotseling sloot na de uitbraak van het coronavirus. De Japanner wilde eigenlijk maar enkele dagen in Peru blijven , uiteindelijk zat hij er zeven maanden vast. Met het toegangskaartje voor Machu Picchu op zak. Maar ook de archeologische site werd gesloten als gevolg van de coronapandemie.

Katayama kan binnenkort terug naar Japan en daarom had hij een speciaal verzoek ingediend bij het ministerie van Cultuur in Peru. Of hij niet tóch naar Machu Picchu kon? Het verzoek werd ingewilligd, hij kreeg de toelating. En dus bezocht hij zaterdag de oude archeologische site, als eerste toerist in bijna zeven maanden. Het bezoek werd begeleid door de directeur van de archeologische site. Voor Katayama was het een droom die uitkwam. "Echt fantastisch, dankjewel", zei hij in een filmpje dat opgenomen werd op de top van de berg.