Katholiek onderwijs wil snoeien in nieuwe eindtermen 2de en 3de graad, maar minister Weyts gaat door met invoering

Volgens topman Lieven Boeve van het Katholiek onderwijs leidt dat tot “een probleem voor de kwaliteit van onderwijs. We kunnen geen kwaliteit bieden als we te veel in te weinig tijd moeten doen.” In een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vroeg het katholieke net naar eigen zeggen om de eindtermen grondig te versoberen, minder maar beter, zeg maar.

Het katholieke net vreest ook dat leraren “louter uitvoerder” worden van wat de overheid voorschrijft en dat er dus geen ruimte meer zal zijn voor een eigen aanpak. Topman Lieven Boeve: “Er zal geen tijd meer zijn om op interesses van leerlingen in te spelen en leraars zullen niets meer kunnen toevoegen vanuit hun eigen expertise.” Hij wil ook dat de school nog “eigen accenten” kan leggen. Kortom, er mag nog wel wat verschil zijn tussen een katholieke en een niet-katholieke school.