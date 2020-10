Kleuterjuf Magalie van De Blokkendoos stapt 6 jaar na beschuldiging kindermisbruik uit het onderwijs: "Gemakkelijker om het verleden los te laten"

De Nederlandse zender NPO2 legde afgelopen periode vast op beeld. "De documentaire gaat over wat er is gebeurd, maar ook over hoe het nu met mij gaat en hoe ik het voorbije jaar op school heb beleefd", vertelt Alpaerts. Sommige aspecten van het schoolleven deden nog veel meer met haar dan aanvankelijk gedacht. "Het zwaarste waren de oudergesprekken. Ik dacht voortdurend dat ze zouden weten wie ik ben en dat ze me zouden veroordelen."