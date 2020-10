Koppel dat vlak bij milieuramp Roeselare woont: “Wij hebben een gigantische moestuin, maar gaan nu naar de winkel moeten”

Het koppel had zaterdagnacht niets gemerkt van de brand. “Toen ik opstond en de deur opende, was de geur verschrikkelijk. Je kon er niet in blijven staan”, vertelt Eric. Hij is fier op zijn moestuin van 600 vierkante meter. Hij kweekt er o.a. prei, bloemkool, wortelen, selder en paprika.

“Normaal moeten wij niet naar de winkel om groenten. Dat zal nu wel moeten, want we mogen niets aanraken. Ze moeten onze groeten eerst komen inspecteren. Het zal nog een tijdje duren voor we weer van onze groenten mogen eten.”

De laatste wortelen van eigen kweek gaan ze vandaag nog opeten. “We hadden er nog liggen die we zaterdag uit de grond hebben gehaald. We gaan er dan nog een blik of zo moeten bijeten. Maar verhongeren zullen we niet hoor”, lacht Rosseel.