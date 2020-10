Alle campussen van de KU Leuven schakelen naar code oranje: "Hebben impact in de steden waar we aanwezig zijn" 

"We hadden op vijf weken gehoopt, om echt een goede introductie af te werken. Maar het is wat het is en het is nu echt wel nodig om te schakelen", zegt de Leuvense rector Luc Sels. "Het virus verspreidt zich almaar sneller over het hele land. We hebben een impact in de steden waar we aanwezig zijn, zeker met grote campussen. We willen nu toch ook het leerplichtonderwijs wat voorrang geven. En we moeten er ook voor zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving gespaard blijven van erger."

(Lees verder onder de foto)