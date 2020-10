Longarts Eva Van Braeckel: "We vrezen meer problemen dan de vorige keer, laat het geen oorlogssituatie worden"

De voorbije dagen bleek dat er in sommige ziekenhuizen in Brussel of Antwerpen al problemen waren en werden patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om de zorg te kunnen garanderen. "In ons ziekenhuis is minder dan 15 procent van de bedden op intensieve zorg bezet, er liggen wel een kleine 20 patiënten in het ziekenhuis en we hebben plannen om nog deze week een tweede COVID-afdeling te openen", zegt longarts Eva Van Braeckel van UZ Gent.

Tijdens de eerste golf waren tijdens de hoogste piek veel meer patiënten opgenomen dan nu, waarom zijn zulke ingrijpende maatregelen dan nodig? "We zien een duidelijke opwaartse trend, maar bovendien: we gaan nu niet zoals bij de eerste golf alle andere zorg kunnen stopzetten", zegt Van Braeckel. "Er is veel bezorgdheid over de collateral damage, uitgestelde ingrepen en behandelingen. We merken nu nog altijd bij 1 op de 2 patiëntencontacten iets van die uitgestelde zorg."

"We kunnen dat echt geen tweede keer doen. We gaan de twee dus moeten combineren, COVID-zorg en niet-COVID-zorg, en dat gaat een spreidstand worden om dat allemaal te bolwerken", waarschuwt Van Braeckel.