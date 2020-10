Duwt corona-angst ons weg van openbaar vervoer richting auto? "Heel slecht nieuws voor gezondheid en klimaat"

Deze onverwachte kans voor een zogenoemde modal shift (een grote omslag) in onze mobiliteit mogen we niet laten schieten, zegt Thijs: "Onze oproep aan de Vlaamse regering en de lokale besturen is heel duidelijk: zet verder in op die tijdelijke lockdownmaatregelen met minder ruimte voor de auto en meer voor de fiets en de alternatieve mobiliteit, en maak die permanent. Ten tweede is er dringend bijkomende capaciteit in dat openbaar vervoer nodig, zodat het makkelijker op een corona-veilige manier kan gebeuren. Ten derde: schakel ook sneller met plannen die het autoverkeer ontraden, zoals de lage-emissiezones in steden die we al kennen."

Want de huidige trend is alarmerend, zegt Thijs, "omdat we weten welke kwalijke impact het autoverkeer heeft op onze gezondheid, maar ook op onze inspanningen om de klimaatdoelen te halen."