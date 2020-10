Mama baby Pia: "Zo frustrerend dat de politiek één jaar later nog altijd niets veranderd heeft"

"Pia is nu bijna twee jaar oud. Ze is net wakker en is zelf een flesje aan het drinken", zegt mama Ellen De Meyer in Start Je Dag. "Dat zou ze zonder het dure spuitje nooit gekund hebben. Voorheen kon ze haar armen en handjes maar een beetje bewegen. We hebben Pia op een jaar tijd ontwikkelingen zien doormaken waar we nooit van durfden dromen. Ze heeft leren rollen, ze kan zelfstandig zitten en heeft een goede controle over haar hoofd. Ze heeft ook een karretje waarmee ze zichzelf kan voorttrekken om de wereld te ontdekken. Dat maakt ons als ouders dolblij. Voor de gentherapie vreesden we dat onze dochter haar leven liggend zou doorbrengen. Of zelfs een leven zou hebben die naam niet waardig. Nu lonkt er voor Pia een mooie toekomst."