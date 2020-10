Man uit Turnhout blust zelf brand in keuken dankzij rookmelders

Rond 2 uur werden de bewoners van een huis in de Turnhoutse Peter Benoitstraat uit hun slaap gewekt door rookmelders. Hun afwasmachine had vuur gevat en maakte veel rook. Gelukkig kon de man van het gezin het vuur doven met een brandblusapparaat. De brandweer kwam ter plaatse want er was erg veel rook. De hulpdiensten hebben het huis verlucht. De inwoners zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.