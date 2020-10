Medewerkers Mega World willen meer duidelijkheid over toekomst. 8 van de 16 winkels in Limburg blijven dicht 

Van transparantie is er volgens de meeste werknemers nauwelijks sprake. “Wij waren niet op de hoogte van deze bittere gang van zaken”, zegt Kristel Vananroye, die tewerkgesteld is in Mega World Genk. “Omdat wij niet op de hoogte gehouden worden over wat er reilt en zeilt achter de schermen, komen wij hier vandaag samen. We pleiten voor eerlijke antwoorden. Zelf heb ik 39 jaar gewerkt voor Blokker en ik heb nog vijf jaar voor de boeg voor ik pensioengerechtigd ben. De eindmeet halen bij dezelfde werkgever zou een droom zijn.”