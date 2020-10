Meer en meer spontane sollicitaties bij Jessa Ziekenhuis in Hasselt: "Een toename van 75 procent"

De coronacrisis speelt hier vermoedelijk een rol in. “We kwamen vaak in de pers”, zegt Sofie Valkeners. “Daaruit werd ook duidelijk dat er veel werkzekerheid is in de zorgsector.” Er werd vooral gesolliciteerd voor de ondersteunde diensten, meer dan voor verpleegkundige of zorgkundige. “Dat is niet abnormaal. Mensen in de zorgsector hadden waarschijnlijk andere dingen aan hun hoofd dan solliciteren.”