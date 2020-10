Minister Wouter Beke bij bezoek aan 't Ravotterke in Pelt: "Buitenschoolse kinderopvang moet openblijven"

De buitenschoolse kinderopvang moet koste wat het kost openblijven, nu de coronacijfers flink stijgen, benadrukte hij. Want zo'n opvang is cruciaal in onze samenleving, zegt Beke. "We moeten er alles aan doen om de opvang open te laten blijven. Hoe kunnen de ouders anders gaan werken, hoe gaan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra blijven functioneren? Of de essentiële economische sectoren?"