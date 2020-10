Nederland gaat in "gedeeltelijke lockdown": cafés en restaurants moeten dicht, geen verkoop van alcohol na 20 uur

"Nieuwe en stevige maatregelen": zo stelde premier Mark Rutte de nieuwe coronaregels in Nederland even over 19 uur vanavond voor. "Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown. We willen vooral het aantal sociale contacten vermijden. Dat is een harde boodschap en de maatregelen gaan pijn doen, maar het is de enige manier. De feiten liegen niet: we moeten strenger zijn voor onszelf en voor ons eigen gedrag."