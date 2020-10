Ook West-Vlaamse ziekenhuizen vangen besmette patiënten uit Brussel op

Alle ziekenhuizen moeten vanaf nu een kwart van hun bedden op intensieve zorgen vrijhouden voor coronapatiënten. Die situatie is vergelijkbaar met het begin van de lockdown in maart. Afgelopen weekend werden er al besmette patiënten overgebracht van Brussel naar de ziekenhuizen in Waregem en Veurne. Vannacht zijn er nog eens 7 overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, het AZ Delta in Roeselare, het AZ Damiaan in Oostende, het AZ Zeno in Knokke-Heist en het AZ Sint- Lucas in Brugge.

"Het is nog haalbaar om patiënten van andere regio's op te vangen, maar we houden ons hart vast", zegt Dirk Bernard. Hij is de hoofdarts van het AZ Sint-Lucas in Brugge. "In het noorden van West-Vlaanderen komen we altijd een beetje achter op de epidemie. Over 2 weken zal er ook hier een evolutie zijn, maar we kunnen de impact op onze eigen bevolking moeilijk inschatten."